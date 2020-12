Maffashion z dumą prezentuje ZŁOTY KRAN w remontowanym mieszkaniu. "Jeszcze wszystko obklejone" (ZDJĘCIA)

Txbubi 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Najpierw wszyscy bialy niby marmur z szara lub zlota "zylka", wszystko w bieli i szarosciach, a teraz wszyscy na jedno kopyto z rozem i zlotem oraz motywami dzungli. Jak mpzna byc taka kopia idioty odbita na powirlaczu i nie czuc zenady, ze ma sie dokladnie to samo co wszyscy i jest to totalna tasmówa? Czyby tylko byl jeden projrktant z uslug ktorego korzysta wieniawa, mafashion, jessika, szelagowska i inne? Bez jaj ludzie, nie macie honoru i wlasnego stylu za grosz.