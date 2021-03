Maffashion rozpływa się nad nową łazienką, prezentując... sedes: "NIE JEST STANDARDOWO" (ZDJĘCIA)

OjciecMateusz 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

całe szczęście , że wchodzi podatek medialny , w końcu skutecznie wymiecie tych dziwolągów z neta. Żeby spędzać wakacje na Zanzibarze , trzeba będzie powrócić do klasyki, czyli chodzić po ulicach poprzebieranym za sedes i tak reklamować produkty. Tylko , że wtedy starczy kasiory tylko na wakacje pod namiotem w Obcęgowie. Ludzie czy wy nie widzicie , że całkowicie jest nieważne czy to ładne , czy nieładne , to jest według nich najprzepiękniejsze , za co najwięcej im zapłacił. sponsor. Gdyby jej dali pól bańki to by wciskała ludziom klozety z tektury .