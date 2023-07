Maffashion pozuje wystylizowana na Barbie. Pod postem wybuchła aferka. Poszło o podpis. "Zmieniłam, wywaliłam"

Kilka dni temu do kin trafił długo wyczekiwany film "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig. Można śmiało powiedzieć, że produkcja z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych sprawiła, iż świat na nowo zapałał uwielbieniem do kultowej lalki. W ostatnim czasie media i internauci nieustannie zachwycali się wymyślnymi stylizacjami, które odtwórczyni tytułowej roli prezentowała na kolejnych premierach. Wiele marek wypuściło specjalne inspirowane Barbie kolekcje, a influencerzy dosłownie zwariowali na punkcie estetyki Barbiecore. Związane z filmem szaleństwo nie ominęło też rzecz jasna celebrytów. Na niedawnej polskiej premierze "Barbie" pojawił się tłum znanych nazwisk, niektórych film zainspirował także do przywdziania różowych stylizacji.

Maffashion przemieniła się w Barbie. Pokazała archiwalne nagranie

Zamieszanie wokół premiery pełnometrażowego filmu o Barbie wyraźnie udzieliło się także Maffashion. W sobotę influencerka opublikowała na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym pokazała się wystylizowana na słynną lalkę. Na wspomnianym klipie możemy zobaczyć, jak celebrytka podryguje w rytm słynnej piosenki "Barbie Girl" w różowym topie i blond peruce. Maff zadbała też rzecz jasna o inspirowany lalką makijaż. Okazuje się, że przemieniając się w Barbie, celebrytka wyprzedziła panujące obecnie trendy o ładnych parę lat. Jak zdradziła w dołączonym do nowej rolki opisie, udostępniony przez nią film powstał w 2021 roku, a więc na długo zanim szał na punkcie filmu Grety Gerwig zawładnął światem. W momencie realizacji nagrania celebrytka była też kilka miesięcy po urodzeniu syna.

Będąc w temacie, który od tygodni przewija się dosłownie wszędzie. Łapcie moją "transformację" z 2021 roku (byłam jakoś parę miesięcy po urodzeniu Bastka). (...) Nie publikowałam wcześniej tego nagrania #barbie jak znalazł! #2021 - napisała.

Fani Maff pod opublikowanym przez nią klipem nie szczędzili jej komplementów. Wielu było zachwyconych nie tylko samą stylizacją celebrytki, lecz również jej pomysłowością w momencie, gdy stylizowanie się na Barbie nie było aż tak popularne.

Maff na topie, zanim to było modne; Haha, przewidzieli wielki powrót Barbie. To 2021?; Wyglądasz bosko, nawet nie widać na tym nagraniu, że to parę miesięcy po porodzie. Chciałabym tak; Ale mega! Już wiem, jaki będę miała strój na Halloween; Barbie jak żywa; Rozwaliłaś system - pisali pod nagraniem internauci.

Uwagę niektórych użytkowników zwróciła również treść zamieszczonego przez celebrytkę wpisu. W jego pierwotnej wersji znalazł się bowiem fragment, w którym Maff zaznaczyła, że jej wygląd na nagraniu wyraźnie wskazywał na to, że niedawno została mamą. Ostatecznie celebrytka zdecydowała się edytować podpis.

Widać po czym? - zastanawiała się internautka.

Po sylwetce. Końcówka karmienia etc. - odpisała Maff.

Nie wiem, po co ten komentarz, że "widać", że po ciąży. Brzmi tak asekuracyjnie, jakbyś się bała, że zaraz ktoś napisze, a przecież masz tam sylwetkę bardzo szczupłą - napisała jedna z internautek.

Nie miało to mieć żadnego negatywnego wydźwięku. Ja wiem, jak się wtedy czułam i jak zmieniło się moje ciało. Nie miało to źle brzmieć. Zmieniłam, wywaliłam to z opisu - odpowiedziała Maffashion.

