Wiktoria Gąsiewska pręży się na kanapie jako Barbie: głęboki dekolt, wysoki but i uwodzicielskie miny (ZDJĘCIA)

Wiktoria Gąsiewska zaprezentowała się jako Barbie. Jej "look" zrobił furorę

Do grona celebrytek, które wystylizowały się na Barbie, dołączyła Wiktoria Gąsiewska, o której w ostatnich miesiącach mówiło się głównie w kontekście jej miłosnych przebojów. Aktorka na premierę wyczekiwanego filmu przyodziała różową mini z głębokim dekoltem i bufiastym rękawami. Przesłodzony "look" dopełniły sandałki na wysokiej platformie i wstążka oplatająca wysoką kitę Wiktorii. Gwiazda zaprezentowała outfit, prężąc się na welurowej kanapie i posyłając do kamery zalotne spojrzenia.