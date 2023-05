Wiktoria Gąsiewska w krótkim topie beztrosko dokazuje na ulicach Sopotu. Wskoczyła ukochanemu na barana. Słodko? (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stawili się we wtorek w powsińskim kościele, by towarzyszyć 9-letniej Helence na mszy odbywającej się w ramach Białego Tygodnia. W imię miłości do córki byli małżonkowie pozostają w przyjaznych stosunkach. Tak się powinno współdzielić opiekę nad dziećmi po rozwodzie?