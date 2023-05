Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz w pasujących stylizacjach CAŁUJĄ SIĘ na Polsat SuperHit Festiwal (ZDJĘCIA)

W piątek rozpoczął się Polsat SuperHit Festiwal 2023. Poprowadzenie muzycznego wydarzenia przypadło Marcelinie Zawadzkiej , Maciejowi Rockowi oraz Maciejowi Dowborowi. Ten ostatni pokusił się o miły gest i zwrócił ze sceny do matki, Katarzyny Dowbor.

Wiktoria Gąsiewska całuje się z chłopakiem na Polsat SuperHit Festiwal

Imprezę swoją obecnością zaszczycił szereg gwiazd, w tym Wiktoria Gąsiewska. Celebrytka pojawiła się na ściance w towarzystwie chłopaka, Jaspera Sołtysiewicza. Zakochani nie omieszkali zapozować do wspólnych zdjęć. Wdzięcząc się do obiektywów, zdecydowali się nawet zaprezentować namiętny pocałunek.

Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz w pasujących do siebie stylizacjach

Czułości to jednak niejedyne co podkreślało ich zażyłość. Celebrycki duet postanowił przyodziać pasujące do siebie "outfity". Podczas gdy Wiktoria miała na sobie czarną, odkrywającą część brzucha i dekoltu bluzkę z długim rękawem i pomarańczowe spodnie, Jasper pokusił się o odwrotną stylizację - czarne spodnie i pomarańczowy T-shirt.