Polsat SuperHit Festiwal 2023. Maciej Dowbor zwrócił się do Katarzyny Dowbor prosto ze sceny. Wzruszające słowa

Ofelia 3 min. temu

Co tak się rozpływacie nad Dowborową i jej współczujecie? Za komuny, za III RP w TVP robota po znajomości, a to o zdrowiu, a to o zwierzętach, a to czytanie programu. Jak w końcu tam podziękowali, to Terentiew ściągnęła do Polsatu. Castingu nie przechodziła?