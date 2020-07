Maffashion przefarbowała się NA CIEMNO! "Taki mały spontan" (ZDJĘCIA)

Spiker z Warsaw Shore przyjaźni się z Maffashion: "Ogląda i kibicuje"

Na przestrzeni lat Maff często eksperymentowała z wyglądem. Dwa lata temu przeszła operację prostowania przegrody nosowej, która - jak twierdziła - powodowała u niej gorączkę, bóle głowy i duszności. Co prawda niektórzy twierdzili, że to jedynie wymówka do zrobienia operacji plastycznej, ale blogerka zarzekała się, że to nieprawda.