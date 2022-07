Maffashion publikuje pierwszy wpis po głośnym wywiadzie Sebastiana Fabijańskiego

Ola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niektórzy ludzie dla ulotnej przyjemności są gotowi zburzyć fundament szczęścia, który budowali z kimś wiele lat. Mój były chłopak dla kilku uniesień z nową koleżanką zostawił mnie po wielu latach związku, ze świeżo kupioną działką marzeń, gdzie miał stanąć nasz dom. Kilka lat się zbierałam po tym, z pomocą rodziny spłaciłam go i działka stała się tylko moja. Z biegiem czasu poznałam fantastycznego mężczyznę, postawiliśmy na tej działce nasz dom, a od 4 lat jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Wspieramy się, kochamy i zawsze możemy na siebie liczyć. Kiedyś były wysłał do mnie niepokojącą wiadomość, sugerującą, że źle z nim. Odpisałam: co się stało? W odpowiedzi dostałam zdjęcie z mojego instagrama, na którym jestem z moim obecnym partnerem, z naszym synkiem, przed naszym domkiem... uśmiechnięci, szczęśliwi... i dopisek byłego: to mogłem być ja. Wcale nie poczułam satysfakcji. Było mi go szkoda, ale sam wybrał.