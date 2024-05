Maffashion zdobyła NAJMNIEJ punktów w finale "Tańca z Gwiazdami". Widzowie mają żal do jury: "Maserak się NIE NADAJE"

"Taniec z Gwiazdami". Widzowie mają żal do jurorów

Finał "Tańca z Gwiazdami". Maffashion została pokrzywdzona ocenami jury?

Czy tylko moim zdaniem w tej rundzie zatańczyli najlepiej, a dostali najgorsze i niesprawiedliwe oceny?; Zatańczyła najlepiej z całej 3, dostała najmniej. Klasyk; Anita "zjechana" przez 3 jurorów więcej dostała niż Julia, żart; Oceny jury to jakiś żart, to był zdecydowanie najlepszy taniec, przyczepić się nie mieli do czego, to skąd te 35 punktów?; Najlepszy występ, najmniej punktów. Żart? Tu to dopiero jury pojechało - pisali oburzeni widzowie.