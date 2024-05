Roksana Węgiel mimo KRYTYKI zdobyła niemal komplet punktów. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" mówią o faworyzowaniu

Roksana Węgiel oczarowała widzów "Tańca z Gwiazdami"

Piosenka rewelacyjna, układ rewelacyjny. Troszeczkę do jednej figury nie unosiłaś się w stopach, ale finał jest tak wysoki, wszystkie pary tak świetnie tańczą, że widownia ma ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać dziś zwycięzce - stwierdził Rafał Maserak.

Roksana Węgiel faworyzowana przez jurorów?

Były błędy, ale tutaj jury oczywiście się nie odezwie. Żenada z tą faworyzacją. Niektórym błędy się wypomina, a u niektórych milczy i udaje, że ich nie było. To nie był taniec na 40. Tylko Maser miał odwagę powiedzieć, jak jest; Ale przecież oni się pomylili i to bardzo rażąco!! I nagle Ci wszyscy znawcy nie widzieli??? Tylko Pan Maserak?; Obiektywnie to Roksana przeważnie świetnie tańczyła, ale dzisiaj jak dla mnie, póki co dość przeciętnie jak na nią... Chyba za bardzo "chce"; Moim zdaniem ta para za każdym razem ma jakieś większe wsparcie u jurorów słowem i głosem — czytamy