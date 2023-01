Maffashion odpowiada na pytanie o kolejną ciążę i wyznaje: "NIGDY nie chciałabym drugi raz tego przeżywać"

Ggh 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Właśnie zostawił mnie fscet. Powód? Jego 5 letnie dziecko mu powiedziało ze chce żeby był z jej mamą xD Wyznawał wielka miłość S zostawił mnie z dnia na dzień. A ta kobieta zostawiła go z małym dzieckiem i wyjechała na cały rok xD ja go rozpieszczałam bo taki pokrzywdzony i dobry mi się wydawał. A ciagle mnie pytał „ty tylko tak na początku pewnie się starasz , zawsze tak będzie?”. Wrócił do tej ktira go zdradzała nigdy nie pracowała i nie dbała o dziecko . Jak go porzuciła nawet nie płaciła alimentów ani nie dzwoniła do dziecka. On jej jeszcze dał swoje auto żeby miała na bilet jak leciała do innego faceta ba drugi koniec świata