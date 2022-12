Najgłośniejsze rozwody i rozstania gwiazd w 2022 roku (ZDJĘCIA)

Choć para już wcześniej się rozstała, to po kilku miesiącach postanowili do siebie wrócić i wziąć ślub kościelny. Antoni Królikowski i Joanna Opozda nie dotrwali nawet do pierwszej rocznicy ślubu. Burzliwe rozstanie działo się na oczach instagramowych obserwatorów. To właśnie tam obrzucali się wzajemnymi oświadczeniami dotyczącymi opieki nad synem, płaceniem alimentów czy nowej miłości Królikowskiego.