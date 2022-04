Mikołaj Roznerski NIE OBSERWUJE już Adriany Kalskiej na Instagramie

Bxdbfbfj 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Co za dojrzałość emocjonalna u dorosłych ludzi zaprzestanie obserwowania byłej partnerki/byłego partnera, normalnie gorzej niż przedszkole. Czy ludzie nie potrafią normalnie się rozstawać, a przy tym nie robić sobie na złość takimi głupotami. To jest serio dramat, ja jakbym się rozstała z facetem to po jakiego grzyba mam wywalać go ze znajomych na fejsie, co to niby da i jaki to ma cel matulu dorośli ludzie a takie rzeczy co za czasy, wyznacznikiem ,,szacunku'' i ,,sympatii'' jest teraz obserwowanie na Instagramie😂😂😂