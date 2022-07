Historia związku Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego: od ekspresowych zaręczyn, po obyczajowy skandal (ZDJĘCIA)

OLA 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dokladnie tak obstawiano, że nie rozstaną się w marcu bo ludzie by to powiązali z aferą, kazdy mówił, że poczekają max pół roku i dadzą jakieś oświadczenie, że "pozostają w przyjazni", że "różnicę nie do pogodzenia" bla bla bla... przesiąkli udawanym życiem i już nie wiedzą co prawdą a co kłamstwem 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮