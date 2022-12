Shakira i Gerard Pique SPOTKALI SIĘ W SĄDZIE! Jest decyzja w sprawie przyszłości ich synów (ZDJĘCIA)

Go Poland! 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

tez wczoraj nie umialam sie cieszyc z awansu po takim braku ambicji w grze. ale dzis, po objerzeniu wywiadu z Wojtkiem, spojrzalam na to inaczej. faktycznie, jestesmy druzyna z nizszej polki niz Argentyna. mozemy wygrac z Arabia czy Meksykiem, ale zawsze bylo wiadomo, ze Argentyna jest poza zasiegiem. musielismy do meczu troche politycznie podejsc, robic to, co da nam awans, czyli stracic jak najmniej goli i modlic sie, zeby Arabia nie wygrala. chlopaki, rozumiem. trener wam tak powiedzial. ale w meczu z Francja macie pokazac ducha i ambicje, nawet jesli ryzykujecie 5:0 przez wyjscie spod wlasnego pola bramkowego! z Argentyna nie bylo czego ogladac, ale dajcie na pokibicowac przy meczu z Francja i bedzie ok!