Zalany łzami Gerard Pique zakończył karierę piłkarską. Towarzyszyli mu synowie (ZDJĘCIA)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niesamowite, jestem naukowcem, mam tyle lat co on i właśnie (3,14)erdolę się z habilitacją. Moja kariera dopiero się zaczyna, a on już kończy. Niesamowite, jak to w sporcie czas inaczej płynie niż w nauce. Tak tylko chciałem wyrazić swoje zdumienie.