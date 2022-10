Shakira "WPADŁA W FURIĘ" na widok zdjęć swoich synów z KOCHANKĄ Pique! "Jest gotowa zadać Gerardowi ostateczny cios"

Shakira ma poważne powody do niezadowolenia. Hiszpańskie media obiegły zdjęcia, na których widać jej synów Milana i Sashę w towarzystwie Clary Chii Marti - młodziutkiej partnerki ojca chłopców - Gerarda Pique . Fotografie wykonano w Cendanyi. Miejsce to o tyle nieprzypadkowe, że nieopodal znajduje się rezydencja Pique i Shakiry. Pojawiły się więc podejrzenia, że kochanka piłkarza nie tylko poznała dzieci Shakiry, ale też z nimi zamieszkała .

Portal Digi Sport donosi, że widok synów spędzających czas z Clarą doprowadził Shakirę do furii. Tak jak wcześniej gwiazda była jeszcze skłonna wspólnie decydować o przyszłości dzieci z ich ojcem, tak teraz zamierza wziąć sprawy w swoje ręce i zadać Gerardowi "ostateczny cios". Jeśli przewidywania hiszpańskich mediów się sprawdzą, orężem w tej potyczce staną się nieświadome potencjalnych konsekwencji działań rodziców dzieci.

Pique od miesięcy miał walczyć o to, aby Milan i Sasha zostali z nim w Barcelonie, gdzie do tej pory się wychowywali i gdzie mieszkają ich najbliżsi oraz przyjaciele. Shakira tymczasem stara się przenieść dzieci do Miami, gdzie ma nadzieje kontynuować swoją muzyczną karierę. Teraz artystka jest ponoć jeszcze bardziej zdeterminowana, aby realizować swój plan bez względu na życzenie Pique.