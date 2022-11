Piotr Stramowski RANDKUJE z nową ukochaną, nie szczędząc jej czułości: obiad w burgerowni, romantyczny spacer i kawka na wynos (ZDJĘCIA)

Nową ukochaną Stramowskiego jest niejaka Natalia, która do niedawna zajmowała się scenografią. Kobieta pracowała między innymi przy filmie "Fighter", w którym to zagrał również Stramowski. Teraz Natalia reklamuje się jako neuromentorka i specjalistka w zakresie "neurowellness" i "neuromagic".

Niedawno paparazzi ponownie sfotografowali aktora w towarzystwie ukochanej blondynki na wspólnym spacerze i lunchu. Najpierw Piotr pojawił się w domu Warnke, by zabrać córeczkę do przedszkola, a następnie udał się z nową partnerką na wspólny lunch do burgerowni na Mokotowie. Widać, że para doskonale czuje się w swoim towarzystwie, bo nawet w oczekiwaniu na posiłek, nie szczędzili sobie czułości. Po opuszczeniu restauracji udali się na romantyczny spacer, który zakłócił nieco telefon aktora, w który to co chwilę zerkał Stramowski. Na szczęście Piotr w końcu schował urządzenie do kieszeni i mógł w pełni delektować się towarzystwem Natalii.