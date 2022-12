AMORY Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego na gali Polsatu: śmiechy, całusy, przytulenia... Zapomnieli już, że się rozstali? (ZDJĘCIA)

Przypadkowe spotkania z eks rzadko kiedy zaliczane mogą być jako przyjemne doznanie. Niezręczna cisza, bolesne wspomnienia i potencjalne napady agresji to tylko kilka z powodów, dla którego przeważnie lepiej jest udawać, że nasz były partner nigdy nie istniał. Zdarza się jednak tak, że niegdyś bliskie sobie osoby są w stanie utrzymywać serdeczne kontakty albo w ekstremalnych przypadkach nawet i przyjaźnie. Widocznie taki dzieje się z Julią Wieniawą i Nikodemem Rozbickim , którzy na wtorkowej gali jubileuszowej Polsatu zademonstrowali, jak bliskie łączą ich relacje.

Nikodem użyczył swojej marynarki zmarzniętej Julce , dotykał czule jej pleców, a nawet wymaszerował z nią z teatru za rękę w oczekiwaniu na przybycie taksówki. Dłonie aktorów co jakiś czas się spotykały. Jak możemy przynajmniej przypuszczać ze zdjęć paparazzi, usta również mieli zajęte . Jakby mało było poszlak, Nikodem i Julia zdecydowali się dzielić taryfę do domu. Zupełnie jakby wcale nie wydali przed miesiącem oficjalnego oświadczenia o rozstaniu...

Zobaczcie, jak Rozbicki i Wieniawa gruchali sobie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Love is in the air?