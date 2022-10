Historia dwuletniej miłości Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego: flirt w czasie związku z Królikowskim, wspólny pies i... tylko dwa wyjścia na ściankę (ZDJĘCIA)

Potem celebrytka była z Baronem, a po ich rozstaniu wielu zadawało sobie pytanie, którego szczęśliwca młoda gwiazdka wybierze dla siebie tym razem. Miała w czym wybierać, bowiem wokół niej kręciło się sporo znanych i lubianych panów. Z czasem stało się jasne, że na prowadzenie wysuwa się właśnie wieloletni przyjaciel Julki - Nikodem Rozbicki. Pod koniec sierpnia 2020 roku duet został spostrzeżony na warszawskim Placu Konesera w sytuacji co najmniej dwuznacznej. Julka i Nikodem nie szczędzili sobie całusów, przytulając się do tego raz po raz. Nadal nie wiedzieliśmy jednak, czy to znów przelotny flirt czy już coś poważniejszego.