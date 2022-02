Magda Bereda rozprawia się z internautą WYTYKAJĄCYM JEJ CELLULIT (ZDJĘCIA)

Janka 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Nie znam dziewczyny, ale skoro ja stac, nikomu nie ukradła to co komu do tego gdzie jedzie na wakacje? No i co za stroj! Ja zawsze na plazy siedze w płaszczu by nikogo nie obrażać:) a jesli akurat nie jestem to szybciutko do zdjec ubieram;) co do cellulitu to wy na Powaznie? 90% kobiet go ma, większość sie tylko wygładza do zdjec i młode dziewczyny wpędza w kompleksy nierealnym wizerunkiem kobiety