Magda Bereda wrzuciła ZAPŁAKANE SELFIE z łazienki: "Czasem życie po prostu nie pozwala na uśmiech" (FOTO)

Magda Bereda jest jedną z popularniejszych polskich youtuberek, która może być również kojarzona jako prezenterka "The Voice Kids". 26-latka realizuje się jako piosenkarka i ma na koncie kilkanaście singli oraz debiutancki album. Jej kariera opiera się w dużej mierze na aktywności w mediach społecznościowych, przez co wokalistka musi czasem mierzyć się z hejtem. Stara się jednak nie być bierna i reagować na chamskie komentarze internautów.

Magda przy okazji gorszego samopoczucia postanowiła dodać otuchy obserwatorom. Zaznaczyła, że nie należy porównywać realnych problemów z tym, co na co dzień widzi się w mediach, bo tam panuje wyidealizowana wersja rzeczywistości.

Zawsze staram się dawać tutaj uśmiech, ale są momenty, kiedy życie po prostu na to nie pozwala. Trzeba wyrzucić z siebie łzy. Bo życie nie składa się jedynie z kolorowych zdjęć na Instagramach. Jeśli myślicie, że ktoś ma lepiej od was, to jesteście w błędzie. Każdy z nas ma swoje problemy, gorsze momenty, popełnia błędy. Dla każdego jest to tak samo bolesne, choć wydawałoby się, że można byłoby to podzielić na to mniej bolesne i bardziej. Otóż NIE. Każdy musi przejść "swoje" - tłumaczyła Marta.