"Niewyspana" Magda Gessler bez loków komentuje obecną sytuację w kraju: "Włosy dęba stają, NIEFAJNIE" (FOTO)

Magda Gessler to niekwestionowana ikona popkultury. Prowadząca Kuchennych rewolucji cieszy się ogromną sympatią widzów i zdecydowanie czerpie garściami ze swojego celebryckiego statusu. Choć na co dzień stara się być pozytywna i wyluzowana, to ostatnio sprawia jednak wrażenie, jakby miała na głowie wiele zmartwień.





Fani podejrzewają, że Magda Gessler przechodzi ostatnio dość trudne chwile. Wpłynęła na to oczywiście pandemia koronawirusa, przez którą musiała niedawno spędzić samotnie Wielkanoc, lecz także niepewna sytuacja w naszym kraju. Choć "kreatorka smaku i stylu" usilnie starała się nie angażować w politykę, to od kilku miesięcy wyraźnie zapragnęła to zmienić.





Tak jest i tym razem, a Magda postanowiła skomentować wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie w ostatni weekend. Mowa prawdopodobnie o strajku przedsiębiorców, który odbył się w sobotę, a także o kontrowersjach wokół sytuacji w radiowej Trójce. Obie sprawy były szeroko komentowane przez media, co najwyraźniej skłoniło restauratorkę do zabrania głosu.