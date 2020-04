Zaangażowana Magda Gessler chce PRZEŁOŻENIA WYBORÓW: "Zadbajmy o obiektywizm i złapanie świeżego powietrza"

Z jednej strony rząd zapewnia, że robi wszystko, by powstrzymać pandemię, wprowadzając kolejne obostrzenia. Z drugiej jednak od Andrzeja Dudy, który pomimo kryzysu znalazł czas na rozwijanie kariery tiktokera , dowiadujemy się, że "jeżeli można wyjść do sklepu, to można też pójść na wybory" . Te słowa dotyczą oczywiście sporu w sprawie wyborów prezydenckich, które mają odbyć się bez zmian - 10 maja.

Decyzja partii rządzącej o nieprzesunięciu wyborów wywołała ogromne oburzenie polityków, celebrytów i "zwyczajnych" obywateli. Większość zgodnie twierdzi, że jest to niepotrzebne narażanie zdrowia i życia ludzi . Nie brakuje już osób publicznych, które otwarcie przyznają, że nie wezmą udziału w wyborach i do tego zachęcają też innych .

Dziś świat stanął do góry nogami. Porywa nas potężny tajfun i wciąga w dotąd nieznaną czasoprzestrzeń. Wywołuje strach, panikę, dezorientację... To, co kiedyś wydawało nam się normalnością, dziś jest idyllicznym życzeniem. Czy to kara za nasz globalizm? Za brak pokory? Za zachłanność? Za zadawanie sobie bólu, krzywdy, ocenę, za szyderczy uśmiech i brak zrozumienia? - dopytuje restauratorka. Dziś jesteśmy nadzy wobec świata. Czy zatem to nowa lekcja człowieczeństwa? Czy nasza nagość zostanie ubrana w pokorę, szczerość, miłość, tolerancję? Mieliśmy już lekcje. Wiele razy zło uderzyło w świat, w ludzi, w przyrodę, w kulturę. Dziś czuję, jakbyśmy byli obmywani mocnym strumieniem wody. Wierzę, że czystej, krystalicznej wody, która nas odrodzi i wyznaczy drogę w głąb sumienia.