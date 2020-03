Zrezygnowany Maciej Stuhr zapowiada, że NIE PÓJDZIE na wybory. "A niech sobie zrobią te wybory, wybiorą tego Andrzeja i dadzą nam święty spokój"

iga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na wybory nie pójdziesz, ale do sklepu chodzisz co dwa dni, prawda? I tam się nie boisz stać w kolejce na dziale mięsnym, jeden za drugim w ścisku, albo dotykać wózka czy grzebać w pomidorach??? Mnie to tak bawi, że człowiek boi się iść na wybory, które pewnie byłby lepiej zorganizowane pod względem przestrzegania higieny i odległości niż typowy sklep, przez który codziennie przewija się kilka tysięcy ludzi... Pojechałam w tym tyg RAZ o godzinie 7dmej rano (!!!) do supermarketu po jedzenie, mięso i peczywo na cały tydzień i były już tam TŁUMY ludzi jak przed świętami, a tylko pojedynczy ludzie stosowali się do zasady zachowania odstępu. Jprdl... Na stanowisku mięsnym pani przyznała wprost, że od godziny 10tej w makecie jest gorzej niż przed świętami, ludzie tłoczą się, jest okropna kolejka do szynek i sera na wagę, że jest dramat, bo ludzie zrobili sobie z zakupów formę rozrywki, żeby nie siedzieć w domu. Ci sami ludzie, którzy nie respektują zakazu wychodzenia z domu, którzy nie respektują zachowania odległości, którzy przekraczają linie do kas, którzy codziennie robią sobie RODZINNE zakupy (tak choćby tylko jeden członek rodziny nie mógłby zrobić szybkich zakpów...), ci sami ludzie teraz będą nagle starszyć, że nie idą na wybory, bo się "boją" :D sorry, panie Stur, ale niech się pan przejedzie po marketach i zobaczy na własnej skórze, że podczas walki w kolejce czy o wózek to nikt sie nie boi. Takie głupie gadanie celebryty, który pewnie wszystko zamawia do domu z dostawą i nie ogrania co się dzieje w prawdziwym życiu.... Pozdrawiam.