Ewa Minge apeluje o pomoc szpitalom zamiast protestów: "Śmierć w razie czego bohaterska, w odróżnieniu od tej idiotycznej na ulicy"

Nadal jestem apolityczna. Jest afera - robić wybory czy nie? Ba, zapowiadają już niektórzy, że tak bardzo nie, że wola zginąć na ulicy w proteście przeciw utrzymaniu daty! Po co ginąć w kolejnym proteście? Po co zdzierać głos, kłaść się na chodniku krzyżem i umierać z powodu średnio zrozumiałego? - dopytuje Minge. Nie wiemy, czy wybory się odbędą, bo nawet sam obwrzeszczany rząd nie wie. Na razie ten stan daje mi złudzenie, którym się karmię codziennie na śniadanie, żeby nie zwariować, że w maju wyjdziemy z domów. Na zakupy do galerii, na spacer do parku, do kina i na wybory wówczas z przyjemnością też.