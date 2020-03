Pracowita Skrzynecka dopytuje objętych kwarantanną: "Kiedy macie czas tak się ze sobą nudzić?!"

Roma 39 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Musze się z Wami podzielić pewną wiadomością, którą usłyszałam. Jest w Warszawie wielodzietna rodzina, która deklaruje po cichu swoja skrajna nieodpowiedzialność. Mianowicie - w przypadku gdy którys z rodziców zachoruje i w tym dzieci postanowili sobie, że nie zgłoszą tego nikomu. Będą siedzieć w domu oczywiście ale jak myślę, ktos bedzie musiał im pomagać. A to oznacza, że chory tatuś czy mamusia ma w gdzieś to z kim sie kontaktowali, gdzie chodzili na bazary i do sklepu czy do pracy. Bo na pewno kontaktowali sie z ludxmi wysokiego ryzyka / chocby dziadkowie cz na przykład opiekunki do dzieci. W głowie mi sie nie mieści. Poprostu w głowie sie nie mieści.A co będzie jesli przebieg choroby będzie ciężki lub ultra ciężki? I sa to ludzie , którzy deklaruja się katolicka rodziną, z jakimiś ,,zasadami,, A gdzie zbiorowa odpowiedzialność, empatia. To jest klasyczny przykłąd głupoty i zła.Nieeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!