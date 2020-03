Idris Elba zdradza, jak się czuje po 10 dniach walki z koronawirusem i dopytuje: "Mam nadzieję, że jakoś dajecie radę z tym G*WNEM"

Koronawirus wciąż nie odpuszcza i sieje postrach wśród obywateli wielu krajów. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych zakażeniach, a wśród osób zmagających się z COVID-19 znalazło się też wiele znanych osobistości. Do tej pory nierówną walkę z niesławnym wirusem musieli stoczyć między innymi Tom Hanks z żoną, książę Karol czy aktor Idris Elba.





Kilkanaście dni temu Elba wykonał test na koronawirusa po tym, jak wśród jego współpracowników na planie produkcji The Harder They Fall znalazła się osoba zakażona. Wynik niestety okazał się pozytywny i od tej pory aktor poddawany jest kwarantannie domowej. Wkrótce z pełną świadomością potencjalnego zagrożenia dołączyła do niego żona, która sama też walczy teraz z chorobą.





Od momentu wykrycia u Idrisa koronawirusa minęło już 10 dni, dlatego sam zainteresowany postanowił podzielić się teraz ze światem progresem w walce z zakażeniem. Aktor przyznaje, że wciąż przebywa w kwarantannie domowej, jednak do tej pory nie poczuł nagłej zmiany w stanie zdrowia.





Mam nadzieję, że jakoś dajecie radę z tym g*wnem. Wciąż przebywam w kwarantannie domowej. Czuję się dobrze, raczej niewiele się zmieniło. Doktor powiedział nam, że potem będziemy przez jakiś czas uodpornieni, bo nasz organizm wytworzy przeciwciała. Wtedy mamy nadzieję wrócić do Londynu. Trzymajcie się - czytamy na profilu aktora na Twitterze.





Jeden z fanów postanowił przy okazji zapytać, czy aktor odczuwał do tej pory jakiekolwiek symptomy zakażenia. Elba przyznaje, że w dniu badania odczuwał jedynie ból mięśni i głowy, jednak potem nic więcej się już nie działo.





