Zakażony Idris Elba odpowiada na pytania o testy na koronawirusa: "KAŻDY powinien być w stanie je zrobić, nieważne czy biedny, czy bogaty"

Pandemia koronawirusa wciąż zbiera żniwo na całym świecie. Każdego dnia zarażonych przybywa w zastraszającym tempie, a wśród nich nie zabrakło też znanych osobistości za świata polityki, kultury czy sportu. Na ten moment z niesławnym wirusem musieli się zmierzyć między innymi Tom Hanks wraz z małżonką, książę Albert oraz aktor Idris Elba.





Elba zaraził się koronawirusem prawdopodobnie podczas zdjęć do nowej produkcji Netfliksa The Harder They Fall. Gdy aktor dowiedział się, że wśród pracowników na planie znalazła się osoba zakażona, sam też postanowił zrobić test, który okazał się pozytywny. Wkrótce do Idrisa dołączyła żona, Sabrina Dhowre-Elba, która, nie bacząc na konsekwencje, przyleciała do ukochanego i sama też teraz walczy z COVID-19.





Z powodu niecodziennej (i dość kontrowersyjnej) decyzji żony aktora w prasie zaczęły się pojawiać doniesienia o tym, że w rzeczywistości żadne z nich nie jest zakażone koronawirusem. Sugerowano też, że zapłacono im za ogłoszenie, że chorują, jednak chyba nikt nie jest w stanie wyjaśnić, po co ktokolwiek miałby to robić. W końcu Idris wraz z małżonką postanowili zdementować te pogłoski podczas transmisji live na Instagramie.





Sam pomysł, że ktoś miałby zapłacić komuś takiemu jak ja, żeby powiedział, że ma koronawirusa... To stek bzdur. W życiu nie słyszałem nic głupszego, a ludzie traktują to jako pilną informację. To najszybsza droga do tego, żeby zakażonych było jeszcze więcej. Jakie korzyści mielibyśmy z tego czerpać? Po prostu nie rozumiem - skomentował.





Jednocześnie Elba podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami na temat testów na koronawirusa. Jak słusznie zauważył, nie powinno mieć to żadnego związku z majątkiem danej osoby, o czym niestety coraz częściej się zapomina.





To nie powinno mieć znaczenia, czy ktoś jest biedny, czy bogaty. Każdy powinien mieć możliwość wykonania takiego testu, to na pewno. Krytyka wobec kogoś, kto taki test wykonuje, jedynie pogarsza sprawę. Nie rozumiem, co ludzie chcą w ten sposób zyskać - zastanawiał się aktor.





Przypomnijmy, że Idris Elba i jego żona przebywają obecnie w kwarantannie domowej i na razie na szczęście nie skarżą się na nasilenie dolegliwości związanych z COVID-19.