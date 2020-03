Anna Lewandowska dzieli się chwilą zwątpienia na domowej kwarantannie: "PĘKŁO WE MNIE"

Wczoraj miałam przełomowy DZIEŃ - zapytałam KIEDY TO SIĘ SKOŃCZYYYYYYYY??!! Pękło we mnie. Ale dałam sobie chwilę na oddech i zaczęłam spisywać, co będzie, kiedy wrócimy do normalności. Bo nic nie będzie już takie samo… Za to z pewnością będziemy jeszcze mocniej doceniać każdy dzień, każdy normalny codzienny dzień... (przynajmniej mam taką nadzieję) Teraz skupiam się na tym, co będzie kiedy wrócą „zwyczajne dni” - jakie to będzie na nowo WYJĄTKOWE. Kiedy spotkamy się z bliskimi i znajomymi. Kiedy dzieci będą mogły bawić się z innymi dziećmi. Kiedy zobaczymy ludzi w kawiarniach. Kiedy zobaczymy biegające rodziny bawiące się na placach zabaw. Szczęśliwie wiem, że to, co się teraz dzieje niedługo będzie tylko WSPOMNIENIEM, a najważniejsze, będzie to, że wyjdziemy z tego silniejsi ludzie z innym postrzeganiem świata. Nauczymy się doceniać „normalność”... Musimy JEDNAK sumiennie odrobić lekcję, którą właśnie otrzymaliśmy - oznajmiła swoim obserwatorom trenerka.