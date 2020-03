Już wiadomo, na co dokładnie Lewandowscy przekażą MILION EURO w celu walki z koronawirusem

boss 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 21 Odpowiedz

ale widzicie co oni robią, lubią podsycać hejt, nie powiedzieli od razu specjalnie na co to pójdzie, podejrzewam, że i tak te pieniądze miały pójść do Niemiec. poczekali aż ludzie sobie pohejtują bo chcieli potem wszystkich „zgasić”.To nie pierwszy raz. Do mnie nie przemawia ich pomoc na siłę.