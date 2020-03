Lewandowscy przekazują MILION EURO na walkę z koronawirusem. "Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie"

Rachel 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

No w koncu, sorry ale to byl jego obowiązek wzgledem ojczyzny..co nie zkienia faktu ze dobrze ze cos dal. swoja droga moze ten wirus by przewartosciowal pewne zawody, kto jest Nam teraz potrzebny ? Lekarze czy kopacze ??? To lekarze powinni zarabiac takie pieniadze bez nich giniemy jak muchy.....a robert siedzi i wypoczywa na chacie gdy lekarze dwoja sie i troja