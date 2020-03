Dominika Kulczyk przekazała 20 MILIONÓW ZŁOTYCH na walkę z koronawirusem

W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Przywrócono granice, zamknięto szkoły, galerie handlowe, ośrodki kultury. Wprowadzono też zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Rząd apeluje również do wszystkich, którzy mają taką możliwość, by czas "społecznej kwarantanny" spędzili w domach. Do akcji #zostajewdomu licznie włączają się też gwiazdy, apelując do swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa.