Magda Gessler DOSADNIE o relacjach z Edwardem Miszczakiem: "Nigdy nie stałam w kolejce, by SKŁADAĆ MU ŻYCZENIA"

Ale hipokryzja i tupet!!! Jasne, nie stała w kolejce do Miszczaka na urodziny jak inne pieski w TVN na krótkich smyczkach - bez charakteru i osobowości, ale co roku wysyłała mu tort od siebie! hahaha Większej wazeliny i słodzenia nie ma! Szkoda, że nie lody... Nie interesuje ją struktura firmy, ale wie, kiedy są urodziny bossa i pilnuje tej daty, żeby wysłać mu tort - jeżeli tak wygląda jej Szwajcaria i niezależność - to sorry... A tak na marginesie, nie wiem kto jest w tej produkcji [Kuchenne Rewolucje] odpowiedzialny za metamorfozę wnętrz, ale z każdym sezonem i odcinkiem - jest to skrajne oszpecanie wnętrz i bezguście... O ile przez ekran TV nie da się ocenić smaków i menu, które jest wprowadzane podczas rewolucji, to jednak każde wnętrze po rewolucji jest tak kiczowate, tak słabe, że bardziej obrzydza, niż jest dobrym tłem do jakiegokolwiek jedzenia... masakra!