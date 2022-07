To nie koniec transferów z TVN do Polsatu? Mówi się, że kolejna będzie... Magda Gessler: "Wie, że i tam będzie NUMEREM JEDEN"

Magda wiele zawdzięcza Edwardowi. To on zrobił z niej gwiazdę. Dla Magdy nieważna jest stacja. Wie, że i w Polsacie będzie numerem 1 - dowiadujemy się.

Warto wspomnieć, że w przeszłości Magda nie kryła żalu do TVN-u, że od lat otrzymuje taką samą stawkę, a "Kuchenne rewolucje" wyrosły w tym czasie na jeden z topowych formatów. W efekcie miało dojść do sytuacji, w której dużo więcej zarabiała na innych aktywnościach niż na pracy w telewizji.

To, co robię dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam, ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program - mówiła w komentarzu dla x-news.