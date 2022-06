Z OSTATNIEJ CHWILI: Edward Miszczak ODCHODZI Z TVN!

Edward Miszczak odchodzi z TVN. Dziennikarz związany wcześniej z radiem RMF FM przeszedł do stacji w 1997 roku, żeby rok później objąć stanowisko dyrektora programowego, które obejmował do teraz. Najnowsze doniesienia głoszą, że 67-latek podjął niespodziewaną decyzję o rezygnacji z dotychczasowej funkcji . Pracownicy TVN dowiedzieli się o postanowieniu szefa we wtorek. Katarzyna Kieli , dyrektor generalna TVN, rozesłała do pracowników maila z informacją o odejściu Edwarda Miszczaka.

Chciałabym Was poinformować, że Edward Miszczak zdecydował o odejściu z firmy - czytamy. Rozmawialiśmy z Edwardem od pewnego czasu na temat zmiany w naszej organizacji, jesteśmy więc do niej bardzo dobrze przygotowani. W tym miejscu chcę podziękować Edwardowi za jego 25-letni wkład w rozwój TVN. Będąc od pierwszego dnia na pokładzie naszej firmy Edward tworzył największe i najbardziej rozpoznawalne formaty i przyczynił się do wyjątkowego postrzegania marki TVN. To dzięki tak silnej ramówce TVN jest od wielu lat niekwestionowanym liderem rynku w Polsce. Edward w okresie przejściowym będzie pełnił funkcję dyrektora pionu Programmingu i będziemy mieli jeszcze czas, by się z nim pożegnać, ale już teraz życzę mu wszystkiego dobrego i powodzenia w przyszłości.