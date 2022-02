Edward Miszczak pomstuje na KRRiT za problemy z koncesją TVN7: "Wciąż NA NAS POLUJĄ"

Tvvn 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No fakt jest taki że w ciągu dnia TVN trochę wieje nuda. Te paradokumentu to jest jakaś pomyłka. Niech zrobią jakaś oddzielną stacje na takie dziadostwa, bo to chyba całe popołudnie leci bez sensu. Ani to mądre ani zabawne. No może ktoś lubi ale to cały dzień leci jeden za drugim, a serio to nic mądrego tam nie ma.