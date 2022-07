Magda Gessler KOMENTUJE plotki o przejściu do Polsatu: "Zawsze, gdy jadę na urlop, ktoś musi mi to OBS*AĆ!"

W ostatnich dniach polskie media wprost huczały od kolejnych doniesień na temat transferów, które miały rzekomo odbywać się między TVN-em a Polsatem, w którym to już niedługo zapanować mają ponoć rządy Edwarda Miszczaka. Twierdzono między innymi, że jedną z osób, które wkrótce zawitają do Polsatu będzie... Małgorzata Rozenek. Sama zainteresowana jak do tej pory nie potwierdziła jednak krążących plotek. Opinię publiczną zszokowała również informacja podana przez Super Express o rzekomym transferze królowej stacji TVN - Magdy Gessler.