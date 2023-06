Magda Gessler okryta jedynie SAMĄ GAZETĄ pozuje na okładce "Vivy!". Internauci dopytują: "Po co ten Photoshop?"(FOTO)

Odważna Magda Gessler zakrywa się gazetą na okładce "Vivy!"

Bo ja jestem poza wiekiem. Przez całe życie robiłam to, co sobie wymyśliłam. Trenuję swoją głowę, dobre emocje. Bliżej mi jest do młodych ludzi. Wyłoniłam się z energii, która nie jest normalna. Swojego życia nie stymuluję na siłę, bo to, co siedzi w mojej głowie, nie wymaga podkręcania - dodała.