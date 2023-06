Magda Gessler ujawnia, że nie boi się o swoje BEZPIECZEŃSTWO: "Jak mam się bać, jak mafia MNIE ŚCIGAŁA" (WIDEO)

Pola 47 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

A ja się boje o swoje bezpieczeństwo dlatego mam pytanie, czy ktoś skutecznie pozbył się narcyza? Koleś mnie lekceważy na każdym kroku, znika a później wraca jakby nigdy nic, zwala wszystko na mnie, wszystkim manipuluje i gra ofiarę. Terapeutka ciągle magluje ze mną ten temat a ja stoję w miejscu i wciąż w tym tkwię. Mówi ze najlepiej zniknąć i wszędzie go zablokowac ale jak mam to zrobić jeśli nie mogę sie przeprowadzić czy zmienić pracy, ponad to mam jego rzeczy. Czy spotkanie i powiedzenie mu w twarz ze to koniec jest złym pomysłem? Czy mam to z nim ciągnąć i żyć w stresie bo inaczej on wpadnie w szał? Nie rozumiem..