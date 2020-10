Syn Magdy Gessler odpowiada na krytykę cen w nowej restauracji jego mamy: "Można iść do salonu Bentleya i się skarżyć, że drogo"

Ania 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Mam pieniądze nie małe miesięcznie stać mnie na wiele ale na zupę bym nie wydała 60zl choćby to było na dwie osoby to koszt jej zupy jest maksymalnie 7-10zl jest to hurtowe robienie nie masowe wręcz! Bułka za 16 to tez żart ale jak chce sprzedawac takiej klienteli to Ok ja nie kupie bo Pani Magda nie dorobiła sie nawet gwiazdki a Polska to nie USA i Los Angeles! Nawet tam tyle nie kosztują zupy w sloikach!