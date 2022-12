Magda Gessler skrytykowała Filipa Chajzera na wizji. Prezenter stanowczo zareagował: "POKAZÓWKĘ ROBISZ"

Boże Narodzenie zbliża się już wielkimi krokami, a rodzime stacje telewizyjne dokładają wszelkich starań, by odpowiednio wcześnie wprowadzić Polaków w gwiazdkowy nastrój. W minioną niedzielę ekipa "Dzień Dobry TVN" przygotowała dla swoich widzów specjalny odcinek w świątecznym klimacie, którego tematem były przygotowania do bożonarodzeniowego szaleństwa. Niedzielne wydanie show poprowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop, w studio pojawili się jednak również inni prowadzący oraz wyjątkowi goście, w tym Magda Gessler z dziećmi, Larą i Tadeuszem. "Kreatorka smaku i stylu" na wizji opowiedziała o świątecznych tradycjach oraz programie, który prowadzi wraz z pociechami. To jednak nie wszystko.