Kulisy przyjazdu Anny Lewandowskiej do "DDTVN": Szofer podwiózł ją do zatoczki AUTOBUSOWEJ (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska w ostatnim czasie wspierała ukochanego męża na mundialu w Katarze, a potem wraz z całą rodziną wybrała się na "zasłużony odpoczynek" na Malediwy. Wakacje Lewych jakiś czas temu dobiegły końca, a trenerka zabrała się za przygotowania do świąt. Na Instagramie pochwaliła się przystrojoną choinką w hiszpańskiej willi i znalazła czas, by wpaść jeszcze do Polski i popowiadać o świętach na kanapach "Dzień Dobry TVN". Tuż przed wizytą w studiu pojawiła się jeszcze na imprezie u "dermatolożki gwiazd", gdzie zaprezentowała się w koturnach od Prady za 5 tysięcy złotych, dzierżąc w dłoniach torebkę od Alai za kolejne 4 tysiące.