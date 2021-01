Magda Gessler sprzeciwia się otwieraniu restauracji pomimo obostrzeń. "JA SIĘ POD TYM NIE PODPISUJĘ!"

Ja jako Magda Gessler dowiedziałam się o tej decyzji od mojego męża z Toronto. Nikt mnie nie pytał o moją opinię w temacie otwierania restauracji. Nie zgadzam się z postanowieniem Łukasza Zadylaka, franczyzobiorcy Schroniska Smaków prowadzonego przez spółkę Tatry Wysokie. Jest to jeszcze jedna jego samowola . Wszystkie decyzje biznesowe należą do Pana Zadylaka i to on za nie odpowiada. To jest duża restauracja, ma ponad 300 miejsc siedzących, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne ja się pod tym nie podpisuję! Ta opinia dotyczy moich restauracji i tych które są oznaczone moim nazwiskiem!!! Każdy restaurator jest właścicielem swoich koncepcji na restauracje i na życie. Każdy niech działa według własnego sumienia i potrzeb - napisała gwiazda na facebookowym profilu.

Od wielu miesięcy, prawie już od roku, zmagamy się z naszymi dramatami po zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania naszych restauracji. Często są to biznesy, pasje, całe nasze życie i oszczędności włożone w ich rozwój. To setki tysięcy osób zatrudnionych przez nas, setki tysięcy rodzin i często dramatów, w tym także tych finansowych. To my karmiliśmy naszych gości, a teraz często to my nie mamy co włożyć do garnka w naszych własnych domach. Jestem z Wami myślami i całym sercem w tych trudnych dla nas czasach - napisała Magda Gessler.