Magda Gessler wraca do swojej kontrowersyjnej wypowiedzi. Zamieściła wpis o tolerancji...

Mamy z chłopakiem układ ze on wszystko utrzymuje a ja zajmuje się domem psami i całym zapleczem organizacyjnym. On zarabia ok 10 tys ale ma duży kredyt a ja nam 2 tys z wynajmu. Czasem ciś sobie sama kupię czy bilety, opłacę lekarza itd. Ale generalnie moja kasa miała być stricte dla mnie. Wczoraj chłopak zapytał czy mu „pożyczę” 1000 zł na nasze życie i przytaknelam ale jestem w totalnym szoku. Nie chce pozbywać się tych pieniędzy i boje siè ze zwrotu nie zobaczę. Ale nie wiem co mam zrobić :0 co radzicie ?Dać mu te pieniądze?