Magda Gessler zdradza przepis na IDEALNĄ sałatkę jarzynową: "Warzywa MUSZĄ być z rosołu. Do tego bardzo kwaśne antonówki" (WIDEO)

Więc najlepsza sałatka jarzynowa jest tam, gdzie gotujemy rosół - zaczęła celebrytka. Czyli te warzywa z rosołu, tak jak dawniej, żeby ich nie marnować, wrzucamy do sałatki. Ale nie przegotowujemy tych warzyw. Myśmy już zapomnieli, że dawniej wykorzystywano wszystko. Dzisiaj to się wyrzuca. To trzeba wyjąć w momencie, gdy jest trochę al dente. Pokroić. Musi być dużo selera. Ja używam czterech selerów. Musi być dużo marchwi, ja daję 12 sztuk. 12 sztuk pietruszki. Do tej wszystkiego dorzucamy ziemniaki gotowane osobno w rosole. Jeszcze liśćmi laurowymi gotowanymi w osobnym garnku na rosole.

I do tego dodajemy wagowo jajka, ogórki, im bardziej kwaśne, tym lepsze, które wyciskamy, żeby nie było "błota" w sałatce jarzynowej - kontynuowała. I do tego dodajemy grzybki marynowane, bardzo ostre. Mogą być pieczarki, mogą być gąski, ale nie mogą być podgrzybki lub prawdziwki, bo się ciągną. Do tego bardzo kwaśne antonówki, które nie mogą być sparciałe. Musi być ich tyle, ile ogórków. 1/5 sałatki to są jabłka i ogórki kiszone - zaznaczyła, po czym przeszła do wymieniania przypraw i innych ingrediencji niezbędnych przy produkcji "idealnej" sałatki jarzynowej Magdy Gessler.