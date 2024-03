TYLKO NA PUDELKU: Magda Gessler o CENACH jej świątecznego cateringu: "Nie stać cię - idziesz gdzie indziej" (WIDEO)

Hejt to jest zazdrość, zawiść. Tam są ludzie biedni (...). Ci biedni ludzie, którzy nigdy tam nie wejdą, hejtują. Albo konkurencja. Tym się nie należy przejmować - to należy kasować, blokować. To są ludzie, którzy mają coś negatywnego do powiedzenia na każdy temat bez podpisywania się (...). Są ludźmi, którzy się nie liczą - tłumaczy Gessler.