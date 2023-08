Awantury, oszustwa i latające stoły. Oto najbardziej NIEUDANE "Kuchenne rewolucje" (ZDJĘCIA)

Le Papillon Noir (czyli Czarny Motyl) to niewątpliwie jeden z najbardziej kultowych odcinków "Kuchennych rewolucji". Zadbała już o to właścicielka katowickiego lokalu, Justyna, która przez cały czas "strzelała fochy", a na krytykę Gessler reagowała histerycznym śmiechem. Po kolejnej z utarczek słownych z Magdą kobieta sama przyznała, że zgłosiła się do show tylko dla reklamy i poprosiła zszokowaną celebrytkę, by opuściła jej lokal i "zamknęła drzwi z drugiej strony". Do rewolucji ostatecznie nie doszło, a po powrocie do Katowic po kilku tygodniach w celu skontrolowania sytuacji Gessler zastała zamknięty na cztery spusty lokal.