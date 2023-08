Kelnerka z "Kuchennych rewolucji" o kulisach programu. "Poza kamerami Gessler powiedziała kilka bardzo niemiłych słów"

Prawda o "Kuchennych rewolucjach"

W umowie było, że za zerwanie umowy są bardzo duże kary (...) Poza kamerami Magda Gessler powiedziała kilka bardzo niemiłych słów do Justyny, co ją bardzo pobudziło. To było wyzwisko, które mogłoby być nawet sprawą w sądzie, że do niej powiedziała nieładne słowa. W umowie było, że jak chcielibyśmy się sądzić, to tylko w jednym wymienionym przez nich w sądzie w Warszawie. Jak już w to wejdziesz, to nie ma wyjścia. To jest taki pakt z diabłem - twierdzi uczestniczka produkcji TVN.